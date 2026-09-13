Путин и Ердоган с ключов разговор. Какво се разбраха за газа
Съобщението е от пресслужбата на Кремъл
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Съобщението е от пресслужбата на Кремъл
Правителството на Турция ще трябва да задели най-малко $13 милиарда
Това стана по време на пресконференцията му с генералния секретар на ООН Антониу Гутериш и с президента на Турция Реджеп Тайип Ердоган
Под управлението на президента Реджеп Тайп Ердоган Турция твърдо се насочва към авторитаризма и нестабилността. Скорошният щурм срещу най-голямата мед...
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