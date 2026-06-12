Шотландци свирят AC/DC с гайди в НДК
Забавните Red Hot Chilli Pipers идват за 20-ия салон на изкуствата Red Hot Chilli Pipers, най-горещите гайдари от Шотландия, ще писнат в зала 1 на НД...
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Забавните Red Hot Chilli Pipers идват за 20-ия салон на изкуствата Red Hot Chilli Pipers, най-горещите гайдари от Шотландия, ще писнат в зала 1 на НД...