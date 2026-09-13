$140 млн. за песните на Red Hot Chili Peppers
Членовете на групата са поредните музиканти, които се отказват от авторските си права
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Членовете на групата са поредните музиканти, които се отказват от авторските си права
Басисът на култовата банда Red Hot Chili Peppers се врече на любимата си
Гуантанамо. ЦРУ са използвали музиката на Red Hot Chili Peppers, за да измъчват затворници в Гуантанамо. Информацията е съобщена от анонимен източник...
Хенк Шифмахер разказва за рисунките си върху Кърт Кобейн, "Ред Хот" и "Пърл Джем"