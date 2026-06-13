Река Сазлийка отново излезе от коритото край Гълъбово
Нивото на река Сазлийка е критично високо край Гълъбово и е на път да се повтори кризата през декември, когато под вода остана подстанцията в миньорск...
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Нивото на река Сазлийка е критично високо край Гълъбово и е на път да се повтори кризата през декември, когато под вода остана подстанцията в миньорск...