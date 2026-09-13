Прободен с нож в сърцето, спасен в ,Сърце и Мозък’
Благодарение на безотказната и бърза реакция на дежурния екип беше спасен 44-годишният мъж
Следете всички новини, анализи и коментари за Реаниматори. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Благодарение на безотказната и бърза реакция на дежурния екип беше спасен 44-годишният мъж
Имаме кадри, но много болници нямат достатъчно медицински специалисти
Варна. Българка на видима възраст около 50 години се е удавила днес към 8.45ч на Южния плаж във Варна. Жената влязла да се къпе при жълт флаг, но от...