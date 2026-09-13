ОБЗОР: Роналдо с жест към "Лудогорец"
"Орлите" напускат Турнира на богатите с 12,2 млн. евро джакпот Ще се върнем още по-силни, закани се Георги Дерменджиев Приказката за "Лудогорец" при...
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"Орлите" напускат Турнира на богатите с 12,2 млн. евро джакпот Ще се върнем още по-силни, закани се Георги Дерменджиев Приказката за "Лудогорец" при...
Мадрид. Реал Мадрид победи с 4:0 Лудогорец на „Сантиаго Бернабеу" в последен мач от груповата фаза на Шампионската лига. Разградчани напускат надпрева...
Мадрид. В 21,45 часа българско време Лудогорец излиза срещу Реал Мадрид на "Сантиаго Бернабеу" в последния си двубой от груповата фаза на Шампионската...
Босът на "Реал" дарява фланелка на "Лудогорец" В най-шикозния мадридски ресторант беше обядът, който даде лично босът на "Реал" Флорентино Перес за К...