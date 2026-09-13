Роналдо води атаката на Реал Мадрид срещу Лудогорец

Мадрид. В 21,45 часа българско време Лудогорец излиза срещу Реал Мадрид на "Сантиаго Бернабеу" в последния си двубой от груповата фаза на Шампионската...