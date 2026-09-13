"Барса" - "Реал" чупи рекорд, Роналдо се съблече по слип
"Барселона" - "Реал" счупи рекорда за сезона по посещаемост. 99 264 зрители изгледаха изненадващия обрат на Белия балет на "Ноу камп", с който беше пр...
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"Барселона" - "Реал" счупи рекорда за сезона по посещаемост. 99 264 зрители изгледаха изненадващия обрат на Белия балет на "Ноу камп", с който беше пр...
"Манчестър Юнайтед" уверено връща старата си слава под вещото ръководство на новия треньор Луис Ван Гаал. Това е сентенцията на мненията на феновете н...
Ирина и "Реал" зарадваха Кристиано Роналдо. Гаджето на звездата направи това, след като пусна нова колекция на луксозно бельо. През лятото Ирина Шайк...