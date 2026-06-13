Хиляди се включиха в Спортувай в твоя град – Ърбан зона 2015
Завърши първото от поредицата събития, с които стартира инициативата София 2018 – Европейска столица на спорта - „Спортувай в твоя град – Ърбан зона....
Следете всички новини, анализи и коментари за Ърбан Зона 2015. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Завърши първото от поредицата събития, с които стартира инициативата София 2018 – Европейска столица на спорта - „Спортувай в твоя град – Ърбан зона....