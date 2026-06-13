Тежка руска атака в Украйна, вадят хора от развалините
Към момента Русия не е коментирала съобщенията за ударите
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Към момента Русия не е коментирала съобщенията за ударите
Цялото й семейство, освен баща й, е загинало
Кучето е било намерено с помощта на инфрачервено сканиране от дрон
Мъж на 101 години бе изваден жив изпод останките на къщата си в Непал, седмица след опустошителното земетресение, при което загинаха повече от 7000 ду...
Катманду- градът, сринат със земята, днес прилича по-скоро на гробище. Хиляди човешки тела, покрити с чаршафи, са наредени на своеобразни тротоари, а...