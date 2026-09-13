Шокиращи подробности за разстрела на граничния полицай
Петър Бъчваров бил потомствен полицай
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Петър Бъчваров бил потомствен полицай
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