Захарова подигра британците за секретната автобусна спирка
Отговори на разкритията за британския разрушител в Черно мора
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Отговори на разкритията за британския разрушител в Черно мора
В част от документите се обсъжда възможната реакция на Русия
Американски бойни кораби ще идват един след друг в Черно море, на фона на напрежението между Русия и Запада и Украйна. Такъв извод може да се направи...
Ракетоносецът "Доналд Кук" е с усъвършенствани системи и е част от ракетния щит над Европа
И "Доналд Кук" хвърля котва в Черно море