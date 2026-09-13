Разбиха банда, теглила кредити с чужди паспорти
Арестувани са двама мъже – на 30 и на 36 години
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Арестувани са двама мъже – на 30 и на 36 години
Пистолет "Макаров" вървял за хилядарка, патроните по 1,50 лв.
Хасково. Група за фалшифициране на антики и монети разбиха Симеоновградските полицаи. Бандата е уличена във вторник. Униформените действали по сигнал...