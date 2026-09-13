Направиха голяма беля на Папи Ханс
Певецът се оплака във Фейсбук
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Певецът се оплака във Фейсбук
Очаква се повече информация от спецпрокуратурата
Задържани са собствениците на имота – брат и сестра
Нанесената щета е около 300 лева
Задържани са 8 души
Велико Търново. Крадци са атакували гробището на Лясковец в търсене на телевизори. Апашите обикалят гробовете, тъй като положените мъртъвци са предимн...