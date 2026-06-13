Бащата на изчезналата Рауда: На предела на силите съм
„На предела на силите си съм и не знам как ще издържим с майка й, с другите ми деца, докато върви издирването". Това заяви пред Флагман.бг 45-годишния...
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„На предела на силите си съм и не знам как ще издържим с майка й, с другите ми деца, докато върви издирването". Това заяви пред Флагман.бг 45-годишния...