Голямо откритие в Бургас! Наши медици смълчаха колегите си
Подобни вторични продукти от морските дълбини имат множество приложения
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Подобни вторични продукти от морските дълбини имат множество приложения
12 фирми от рибарския сектор планират износ за Китай. Те вече имат сертификати, които им дават правото на директен достъп до пазара, каза пред в. "Чер...
Нашата стока е изключително търсена на азиатските пазари, казва Любов Георгиева Варненската фирма "Електа ОЗ" отвори второ предприятие за преработка...
Варненската фирма „Електа ОЗ" отвори второ предприятие за преработка на деликатеса България е доказан доставчик на един деликатес на световните пазар...
Идната седмица официално ще бъде открита първата фабрика за преработка на рапани на територията на община Каварна, съобщиха от пресслужбата на морскот...
До средата на 2015 г. ще бъдат разкрити над 400 работни места в морската община Реализацията на няколко инвестиционни проекта ще разкрие нови 407 раб...
Варна. Наказателни точки като на нарушителите на пътя ще бъдат налагани и на бракониерите в морето. Рапанджии, които тралят дъното извън определените...