Къде е заровено златото на Вълчан Войвода
Скалната пирамида се свърза с името на Вълчан войвода и затова мястото е известно под името Вълчаново кале
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Скалната пирамида се свърза с името на Вълчан войвода и затова мястото е известно под името Вълчаново кале
Археолози започват проучвания на древния град "Ранули", който се намира близо до Приморско, съобщи шефът на НИМ проф. Божидар Димитров. Според истори...