Лидер на Реал Мадрид хвана коронавирус
Серхио Рамос е в изолация
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Серхио Рамос е в изолация
Двамата сключиха брак пред 500 гости в Севиля
Капитанът на Реал Мадрид пропуска реванша с Аякс и първия мач от четвъртфиналите в Шампионската лига
Подгониха капитана на Реал заради умишлено изкаран жълт картон
Защитникът на нож с Моуриньо
Капитанът на Реал Мадрид Серхио Рамос и красивата му половинка - ТВ водещата Пилар Рубио, вече си имат второ дете, похвали се защитникът в социалните...
София. "Левски" сложи край на изгнанието на Даниел Димов. Универсалният футболист бе върнат в първия отбор и се готви за дербито с "Локо" (Сф) в петък...
София. След 4 дни ще стане ясно дали Кристовао Рамос ще стане част от "Левски". Гологлавото крило си тръгна през лятото от "Герена". Той бе една от же...