Райчинов: БЛС може да не подпише рамковото споразумение
София. Има вероятност потребителската такса за пенсионери при посещение на личен лекар да остане един лев. Финансовото министерство възнамерява от сле...
Следете всички новини, анализи и коментари за Рамково Споразумение. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
София. Има вероятност потребителската такса за пенсионери при посещение на личен лекар да остане един лев. Финансовото министерство възнамерява от сле...
Днес в Гранитната зала на Министерски съвет главният секретар на БТПП Васил Тодоров подписа национално рамково споразумение, насочено към реализиране...
Берн. Китай подписа рамките на споразумение за свободна търговия с Швейцария, което може да стане първата такава сделка, която Пекин подписва с голяма...