Започна свещеният месец Рамазан! Защо се променят датите
Постът - един от петте стълба на исляма - ще продължи до 19 март
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Постът - един от петте стълба на исляма - ще продължи до 19 март
От години нашите нации са изградили трайни взаимоотношения, основани на уважение, доверие и сътрудничество
София. Необичаен, нетрадиционен, но много човечен и достоен за адмирации жест. Така накратко може да се определи инициативата на посланика на Нейно ве...
Най-малко 38 души бяха ранени вчера при експлозия на кола бомба на паркинг в шиитско предградие на Бейрут, съобщи АФП, като се позова на военен източн...