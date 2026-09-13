Всичко за Рамацоти

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Вирус тръшна Рамацоти

Вирус тръшна Рамацоти

Ерос Рамацоти отмени концерта си в Мюнхен заради тежък вирус. Болестта повалила италианския певец в германския град и колкото да искал, не успял да ре...

20 март | 1:00
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Рамацоти: Благодаря, че ви има

Рамацоти: Благодаря, че ви има

Романтичният чаровник създаде незабравимо изживяване за феновете в "Арена Армеец" 15 хиляди пяха с Ерос най-големите му хитове Емоция, любов и благо...

27 септември | 17:41
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Ерос реже торта за ЧРД

Ерос реже торта за ЧРД

Ерос Рамацоти, когото ще видим и чуем на 26 септември в "Арена Армеец", отпразнува рождения ден на най-малката си дъщеря. Рафаела-Мария, дете на певец...

04 август | 16:45
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