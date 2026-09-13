Вирус тръшна Рамацоти
Ерос Рамацоти отмени концерта си в Мюнхен заради тежък вирус. Болестта повалила италианския певец в германския град и колкото да искал, не успял да ре...
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Ерос Рамацоти отмени концерта си в Мюнхен заради тежък вирус. Болестта повалила италианския певец в германския град и колкото да искал, не успял да ре...
Романтичният чаровник създаде незабравимо изживяване за феновете в "Арена Армеец" 15 хиляди пяха с Ерос най-големите му хитове Емоция, любов и благо...
Ерос Рамацоти, когото ще видим и чуем на 26 септември в "Арена Армеец", отпразнува рождения ден на най-малката си дъщеря. Рафаела-Мария, дете на певец...