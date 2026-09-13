Наш генерал с тъжна равносметка за положението в Украйна
Ако се спре военната помощ за Украйна, тя няма да бъде в състояние да се отбранява
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Ако се спре военната помощ за Украйна, тя няма да бъде в състояние да се отбранява
Няма пострадали български военнослужещи при ракетен обстрел на Щаба на мисията „Решителна подкрепа" в Кабул, Афганистан. Това съобщиха от пресцентъра...
Няма пострадали български военнослужещи при ракетен обстрел на базата на международната коалиция на летище Кандахар, Афганистан. Това съобщиха от прес...
Ракетен обстрел е станал в Афганистан. Това съобщиха от Министерството на отбраната. И уточниха, че инцидентът е от 07 май на летище „Кандахар". Лети...