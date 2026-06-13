Община Гоце Делчев заклейми проявите на омраза
Община Гоце Делчев категорично осъжда всякакви прояви на вандализъм, провокирани от религиозна или етническа нетърпимост. Това се казва в специално об...
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Община Гоце Делчев категорично осъжда всякакви прояви на вандализъм, провокирани от религиозна или етническа нетърпимост. Това се казва в специално об...