Запалиха автомобила на прокурор от Пазарджик
Неизвестни извършители запалиха личния автомобил на прокурора от Районна прокуратура-Пазарджик Васка Наскова. Инцидентът се е случил на 3 февруари 201...
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Неизвестни извършители запалиха личния автомобил на прокурора от Районна прокуратура-Пазарджик Васка Наскова. Инцидентът се е случил на 3 февруари 201...
София. Висшият съдебен съвет избра Петър Белчев за административен ръководител на Софийска районна прокуратура. Магистратите утвърдиха кандидатурата м...
Варна. Специални дежурни екипи от прокурори ще приемат сигнали от граждани на 24 и 25 май във връзка с нередности и нарушения по време на европейските...