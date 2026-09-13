Запалиха колата на районния прокурор на Пазарджик
Колата на шефа на Районна прокуратура-Пазарджик Георги Кацаров е била подпалена призори, съобщиха от МВР. Автомобилът - "Мeрцедес C 220", е пламнал на...
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Колата на шефа на Районна прокуратура-Пазарджик Георги Кацаров е била подпалена призори, съобщиха от МВР. Автомобилът - "Мeрцедес C 220", е пламнал на...
Прокурор Гриша Мавров, който бе избран единодушно от Висшия съдебен съвет за административен ръководител на Районната прокуратура в Стара Загора, в...
София. Висшият съдебен съвет избра Петър Белчев за административен ръководител на Софийска районна прокуратура. Магистратите утвърдиха кандидатурата м...