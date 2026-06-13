Не бива икономисти да командват болници
Тази седмица станаха ясни идеите за промени на д-р Петър Москов в един от най-важните закони в здравната система - този за лечебните заведения (ЗЛЗ)....
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Тази седмица станаха ясни идеите за промени на д-р Петър Москов в един от най-важните закони в здравната система - този за лечебните заведения (ЗЛЗ)....