Пълен обрат в Полша. Печели човекът на Тръмп /ОБНОВЕНА/
Резултатът се обърна през нощта
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Резултатът се обърна през нощта
Според проучванията разликата в подкрепата за двамата кандидати е незначителна
Разликата между двамата кандидати в социологическите проучвания е много малка
На първия тур на изборите Тшасковски получи 31,4% а Навроцки – 29,5%