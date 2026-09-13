Софиянци ще се радват! Ключова промяна в транспорта
Тя е свързана и с достъпа до парк Витоша
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Тя е свързана и с достъпа до парк Витоша
Ако предложението бъде прието
Важно решение на МОН
Ето какво показват звездите
Дългоочакван коледно-новогодишен подарък получиха децата от Симитли. Навръх Стефановден, в неделя, общинският център осъмна с голяма рампа за колела и...