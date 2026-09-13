Радо Янков е 13-и на световното по сноуборд
Асът ни загуби от кореец на осминафинала
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Асът ни загуби от кореец на осминафинала
Асът ни остана на 0,07 сек от финалите
Пататникът е любимото ядене за носителят на Световната купа
Българинът падна лошо, но се отърва без контузия
Стотна не му стигна за осминафиналите
Звездата ни започва с квалификациите във Винтерберг
Българинът не стигна до осминафиналите
Сноубордистът ни не можа да прескочи квалификацията, остана 24-и
Българският ас зае седмо място на паралелен слалом
Сноубордистът ни е 13-и на паралелен слалом в Бад Гащейн
Носителят на Световната купа се размина със счупване на ръката
"Заминаването за олимпиадата е малко по-различно от други състезания, то е като за битка, за война", заяви най-добрият ни сноубордист Радослав Янков,...
Българинът си отмъсти на Невин Галмарини
Радо Янков си издейства снимка с Кобрата Европейският шампион в тежка категория Кубрат Пулев отново намекна, че може да се бие в София до края на год...
Радослав Янков e от онези спортисти, които могат да спечелят всеки не само с успехите си, а и с държанието си. Непринудена усмивка и открито сърце. То...
"Щастливи сме с моя треньор, въпреки, че малко не ми се получи, за да съм на подиума и на финала, коментира след спечелването на голямата световна куп...
Радо Янков продължи перфектното си представя през сезона с победа за Световната купа по паралелен слалом в Бад Гащайн, Австрия. На финала, роденият в...
Радо Янков направи исторически за българския сноуборд успех. Роденият в Чепеларе спортист победи в днешния финал на Световната купа по паралелен гиган...
Сочи. Сноубордистът Радослав Янков и неговият треньор Георги Атанасов пристигнаха в Сочи. След тричасовите проверки и трансфери, те се настаниха в оли...