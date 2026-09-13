Радина Кърджилова готви тежък удар за Деян Донков
Какви признания се очаква да направи актрисата
Следете всички новини, анализи и коментари за Радина. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Какви признания се очаква да направи актрисата
Но при него явно нямало промяна
Очевидно е щастлива с новата си любов
Папараци щракнаха любимата на Деян Донков с коремче Папараците на "Поверително от Н.Л" заковаха Радина Кърджилова във визия, която засилва подозрения...
"Най-много в Радина ми харесва това, че е истинска, че е добър човек. Дори наскоро ми се наложи да лежа в болница и тя настоя да спи при мен в стаята,...