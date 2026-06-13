Ради Здравков и Локо (Сф) се разделиха
Треньорът и екипа му не получиха нови договори
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Треньорът и екипа му не получиха нови договори
Спецът ще работи с Христо Коилов и Галин Иванов
Кражба е забавила с известно време преговорите между ЦСКА и Любо Пенев. Все пак всичко е договорено и се очаква спецът да изведе "червените" следобед...