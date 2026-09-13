Учени: Самотните хора усещат собствения си пулс като заплаха
Ново изследване разкрива как самотата променя начина, по който мозъкът възприема сигналите от собственото тяло.
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Ново изследване разкрива как самотата променя начина, по който мозъкът възприема сигналите от собственото тяло.
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