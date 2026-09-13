Манолова с пътна карта за кабинет. Какво иска?
Предлага правителство с 6-8 месеца живот
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Предлага правителство с 6-8 месеца живот
Ардинско. Подобряват пътната инфраструктура в Ардинско с европари. Одобрената финансова помощ е в размер на 220 хил. лв. Община Ардино вече подпи...
Видин. За пръв път от години посрещаме зимата с обновени пътища, съобщи кметът на община Бойница Анета Генчева. През последната година са ремонтирани...