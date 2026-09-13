Шокиращи цени! Първолакът излиза от 100 до 1000 лв.
Пособията са скочили с 30 процента
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Пособията са скочили с 30 процента
Подготовката за първия учебен ден излиза една минимална заплата - без техниката за дистанционно обучение
И през новата учебна година еднократна помощ да получат първокласниците от бедни семейства предлагат от МТСП
Прокуратурата в Горна Оряховица разследва баба, която във фейсбук набеди първокласник, че е пребил внучка й. Силва Христова твърди, че 6-годишната й...
Българче стана еврошампион по триатлон. 7-годишният Дарен Кирилов от Русе спечели Европейското първенство в Кицбюел, Австрия. Дарен Кирилов победи в о...