Спипаха крадци до огън с крадени проводници
Банско. Бдителен банскалия помогна за залавянето на двама крадци. Той се обадил на телефон 112 към 07:50 часа в понеделник и съобщил за възникнал пожа...
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Банско. Бдителен банскалия помогна за залавянето на двама крадци. Той се обадил на телефон 112 към 07:50 часа в понеделник и съобщил за възникнал пожа...
Сливен. Крадци задигнаха 1500 метра електрически проводник и оставиха половин село без ток и улично осветление. Кражбата е станала между 3 и 7 часа с...
Враца. Работник почина на вишка в района между Оряхово и врачанското село Селановци, съобщи шефът на инспекцията по труда във Враца Румен Младенов. 37...