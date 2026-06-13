ДАИ с изненадваща акция на Капитан Андреево
В 4 часа тази сутрин е започнала акция срещу нерегламентираните превози се на граничен пункт Капитан Андреево. Проверката трябва да продължи до 9 часа...
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В 4 часа тази сутрин е започнала акция срещу нерегламентираните превози се на граничен пункт Капитан Андреево. Проверката трябва да продължи до 9 часа...