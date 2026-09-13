На кафе пред парламента - ден 1
София. Планираният като мирен флашмоб сутрешен протест под надслов "На кафе пред парламента" ескалира до блокада на сградата на Народното събрание. В...
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София. Планираният като мирен флашмоб сутрешен протест под надслов "На кафе пред парламента" ескалира до блокада на сградата на Народното събрание. В...
София. Депутатът Йордан Цонев беше ударен с вестник от протестиращите, докато се опитваше да напусне сградата на Народното събрание. Цонев излезе пеша...
София. При изключително засилено присъствие на полиция и жандармерия започна извеждането на депутатите от парламента.Около 11.15 ч. двоен кордон пази...
Протестът препречи пътя на депутатите, нападнаха колата на вътрешния министър