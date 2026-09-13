Рийз Уидърспун: Караха ме да се обличам секси
Актрисата за малко да се размине с легендарната „Блондинка“
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Актрисата за малко да се размине с легендарната „Блондинка“
Това стана още на първото й прослушване
Актрисата била на прослушване за ролята на Емилия Кларк
Продуцентска компания „All Stars In" обявява втори тур на прослушване за всички роли в „Сватбата на Фигаро" от В.А. Моцарт. Кандидатите следва да по...
Продуцентска компания „All Stars In" обявява втори тур на прослушване за всички роли в „Сватбата на Фигаро" от В.А. Моцарт. Кандидатите следва да по...
Продуцентска компания „All Stars In" обявява втори тур на прослушване за всички роли в „Сватбата на Фигаро" от В.А. Моцарт. Кандидатите следва да по...
Продуцентска компания „All Stars In" обявява прослушване за всички роли в „Сватбата на Фигаро" от В.А. Моцарт. Кандидатите следва да подготвят ария о...
Наесен за трети път на малкия екран се завръща едно от най-популярните музикални предавания у нас и по света - „Гласът на България". Записванията вече...
Предварителните кастинги за третия сезон на "България търси талант" започват следващата седмица. Прослушванията започват от 9 часа на 8 и 9 януари 201...