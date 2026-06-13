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Променлива облачност в сряда

Променлива облачност в сряда

Сравнително неустойчиво ще се задържи времето и в сряда. Облачността ще е променлива, ще превалява, на места главно в Южна и Източна България е възмож...

28 април | 15:55
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