Променлива облачност, почти без валежи
Минимални температури между 8° и 13°, максимални между 19° и 24°, по Черноморието 17°-21°
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Минимални температури между 8° и 13°, максимални между 19° и 24°, по Черноморието 17°-21°
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Сравнително неустойчиво ще се задържи времето и в сряда. Облачността ще е променлива, ще превалява, на места главно в Южна и Източна България е възмож...
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