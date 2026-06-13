Лекари: Прокурорско разследване разболя кмет от диабет
Психо-емоционален стрес, провокиран от прокурорско разследване, е отключил диабет у кмета на Завет Ахтер Велиев. Това обявиха трима лекари, автори на...
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Психо-емоционален стрес, провокиран от прокурорско разследване, е отключил диабет у кмета на Завет Ахтер Велиев. Това обявиха трима лекари, автори на...