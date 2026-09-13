Пепи Еврото проговори! Давал по 10 000 лева месечно на европрокурорката Теодора Георгиева (ВИДЕО)
Появи се писмо на следователя
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Появи се писмо на следователя
Починала са още съпруга и заедно с трите им деца
Дело съсипало Вероника Кехайова, изгубила и жилището си заради дългове Рекордно обезщетение от 150 хиляди лева плюс около 65 000 лева лихви трябва да...