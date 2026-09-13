Всичко за Проходими

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Актуална пътна обстановка

Актуална пътна обстановка

Агенция "Пътна инфраструктура" публикува информация за състоянието на републиканските пътища към 05:30 ч. днес.  Температурите са от - 5 до + 5 С°. В...

05 февруари | 6:55
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АПИ: Пътищата са проходими

АПИ: Пътищата са проходими

Температурите са от - 6 С° до 6 С°. Времето над страната е ясно. Слаб до умерен вятър духа в област Варна, Добрич, Кърджали, Разград, Смолян, Търговищ...

09 януари | 10:00
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