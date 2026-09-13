Актуална пътна обстановка
Агенция "Пътна инфраструктура" публикува информация за състоянието на републиканските пътища към 05:30 ч. днес. Температурите са от - 5 до + 5 С°. В...
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Агенция "Пътна инфраструктура" публикува информация за състоянието на републиканските пътища към 05:30 ч. днес. Температурите са от - 5 до + 5 С°. В...
Температурите са от - 6 С° до 6 С°. Времето над страната е ясно. Слаб до умерен вятър духа в област Варна, Добрич, Кърджали, Разград, Смолян, Търговищ...
След тежката битка със снега и новите валежи през тази нощ, повечето от основните пътища са проходими при зимни условия, предаде bTV. Заради почиства...
Автомагистралите „Тракия" и „Хемус" са проходими при зимни условия в участъците, поддържани от „Автомагистрали" ЕАД, съобщиха от Министерството на рег...
Републиканските пътища са проходими, съобщават от Агенция „Пътна инфраструктура". Настилките са предимно сухи, но по усойните места и в планинските...