"Прогрес М-27М" изгоря над Тихия океан
Космическият кораб "Прогрес М-27М" излезе от околоземна орбита и изгоря в плътните слоеве на атмосферата над Тихия океан днес в 05:04 бълг. вр. Това о...
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Космическият кораб "Прогрес М-27М" излезе от околоземна орбита и изгоря в плътните слоеве на атмосферата над Тихия океан днес в 05:04 бълг. вр. Това о...
Авариралият руски товарен космически кораб "Прогрес М-27М" може да навлезе в плътните слоеве на земната атмосферата в Деня на победата 9 май. Това съо...