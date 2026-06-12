Осигуриха 1.8 млн. лв. за Юнашкия салон
Варна, Бургас и Стара Загора –отличници с проекти по "Джесика" Варна. Емблематичният за Варна Юнашки салон ще бъде ремонтиран и изцяло обновен за 1.8...
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Варна, Бургас и Стара Загора –отличници с проекти по "Джесика" Варна. Емблематичният за Варна Юнашки салон ще бъде ремонтиран и изцяло обновен за 1.8...