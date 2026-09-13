Ново 20! Глоба, ако не се грижим за здравето си
Какви са задълженията на джипитата
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Какви са задълженията на джипитата
Черноочене. Над 600 жени от община Черноочене преминаха безплатен профилактичен преглед за рак на гърдата. Медицинските изследвания се извършиха в сгр...
Заради замърсяването все повече бебета се раждат с аномалии
София. В сряда, 24 април, ще можем да се прегледаме безплатно за рак на кожата в Александровска болница. Прегледите са част от Националната кампания з...