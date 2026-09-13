Чирков: Българите страдат от лоши мисли. 10 фрази
Българите се разболяват заради цигарите, лошите мисли и храна, казваше именитият професор
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Българите се разболяват заради цигарите, лошите мисли и храна, казваше именитият професор
Здравноосигурителната каса на "Газпром" ще праща болни руснаци в нова болница на проф. Александър Чирков. Това става ясно от нарочно писмо на касата...
Градят болници все едно са молове, професията стана амбулантна, казва прочутият хирург