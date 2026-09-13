Горещините продължават, но ето защо ги понасяме по-лесно
В неделя се очаква "температурен връх", а във вторник-сряда се очертава "втори връх на топлината"
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В неделя се очаква "температурен връх", а във вторник-сряда се очертава "втори връх на топлината"
За разлика от САЩ, Европа обяви, че няма да затяга коланите заради кризата
Колегите му настояват професорът да бъде върнат на поста
От полицията призовават, ако някой има информация за изчезналите, да сигнализира на 112, или в най-близкото поделение на МВР
От хакерската организация Анонимните отчетоха, че са свалили 20 000 профила в Twitter, които са на хора, свързани с Ислямска държава. Те са публикувал...