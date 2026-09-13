Безценно съкровище се върна у нас! Ето кой го е продал
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Съобщението е от страна на ГДБОП
Убитият собственик на модна къща "Агресия" Александър Антов е продал завода в столичния квартал "Надежда" за жълти стотинки, научи "Стандарт" Прехвър...
Американските и западноевропейските фирми имат най-голям дял в световните продажби на оръжие през 2014 г., но руските компании ги настигат. Това показ...