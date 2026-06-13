Мъж пробва да се прободе пред очите на любимата
С усилия дамата му измъкнала ножа от ръцете му
Следете всички новини, анализи и коментари за Пробождане. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
С усилия дамата му измъкнала ножа от ръцете му
Жител на Нова Загора загина след като бе прободен с нож в гърдите. Драмата се разигра на 1 септември вечерта. 35-годишният О.А. е бил прободен с нож о...
Плевенски лекари спасиха живота на 57-годишен мъж. Човекът е приет в кома, с 15-сантиметрова бамбукова пръчка, която се забила в мозъка му. Това стана...
Възрастна жена е приета в тежко състояние в реанимацията на болницата в Дупница. Тя е с разкъсан далак и бъбрек след като се пробола с нож в гърба при...