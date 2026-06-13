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Мъж загина, прободен с нож

Мъж загина, прободен с нож

Жител на Нова Загора загина след като бе прободен с нож в гърдите. Драмата се разигра на 1 септември вечерта. 35-годишният О.А. е бил прободен с нож о...

02 септември | 11:50
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