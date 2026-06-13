Най-срамният ден, който промени света завинаги
Президентът Франклин Делано Рузвелт произнася историческа реч пред Конгреса на САЩ
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Президентът Франклин Делано Рузвелт произнася историческа реч пред Конгреса на САЩ
Японският императорски флот срещу американската военноморска база Пърл Харбър
От Пентагона обявиха решението си да есхумират и да се опитат да идентифицират телата на близо 400 моряци и морски пехотинци, загубили живота си при б...