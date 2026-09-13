Един град диша във врата на София, мина Пловдив и Варна
Става все по-желан за живеене. На другия плюс е Смолян - срина се
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Става все по-желан за живеене. На другия плюс е Смолян - срина се
Приходите в държавния бюджет за полугодието са 17,688 млрд. лв. Излишъкът в държавния бюджет в края на юни е 3,085 млрд. лв. (3,5% от БВП), сочат пре...
Сатовча. Положителе е прирастът в община Сатовча за 2014 година. Родените деца са 182. В сравнение с 2013 година те са с 9 повече. Миналата година на...
Токио. Намаляващото население и манталитетът на японското строителство, определян от някои с израза „построй и изхвърли", са довели до това всеки седм...
Благоевград. За първи път от много време насам в Гоце Делчев отчетоха положителен естествен прираст на населението. Данните до средата на месец авгу...